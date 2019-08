Jornalista de crime da TVI muda-se para o Porto

NTV Hoje às 18:14, atualizado às 18:23 Facebook

Twitter

Partilhar

Carolina Resende de Matos, um dos rostos da TVI nas reportagens sobre crime, despediu-se dos companheiros de Queluz de Baixo e vai trabalhar para o Porto. Um adeus e até à próxima. Desde 2013 a trabalhar na sede da TVI, em Queluz de Baixo, a repórter Carolina Resende de Matos decidiu mudar-se para o Porto. Pelo que a jornalista do quarto canal escreveu no Facebook, não se trata de uma despedida do canal mas, apenas, de Lisboa. “É o que fica. Este sorriso no rosto e este microfone na mão. Entre o ir e o ficar, decidi ir”, começou por […]