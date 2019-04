Jornalista e pivôt deixa a SIC dezanove anos depois da estreia

Ontem às 23:59 Facebook

A jornalista da SIC Carla Jorge Carvalho vai abandonar a estação de Paço de Arcos onde se notabilizou como pivôt.

O adeus ao canal televisivo, para onde entrou no ano 2000, foi confirmado por um colega da jornalista. "Um beijinho muito grande Carlinha. Estamos super felizes pelo teu novo caminho. Pessoas de sorte aquelas que se vão cruzar contigo", escreveu Sérgio Dias Santos no Instagram.

"A Carla é das pessoas mais bonitas com quem trabalhei ao longo destes 11 anos", disse na publicação em que mostra a supresa que os elementos do estúdio prepararam para a jornalista no momento da despedida.

A publicação rapidamente se tornou viral nas redes sociais merecendo mesmo o comentário de diversos utilizadores, entre eles alguns jornalistas. "Bela homenagem", escreveu Rodrigo Pratas, um dos rostos mais conhecidos da SIC. A própria conta do canal de notícias da SIC também deixou a marca na caixa de comentários, marcando um coração.