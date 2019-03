Jornalista neozelandesa inspira primeira Barbie Maori

Hoje às 13:28, atualizado às 15:45 Facebook

A Barbie lançou uma boneca Maori feita à imagem da jornalista desportiva Melodie Robinson, numa edição especial para celebrar o 60.º aniversário e o dia internacional da mulher.

Duas dezenas de mulheres de 18 países foram selecionadas para esta edição especial da boneca mais famosa do mundo, incluindo Melodie Robinson. A jornalista desportiva é a primeira mulher neozelandesa a ser representada numa boneca da Barbie.

Segundo a jornalista, a empresa percebeu que todas as suas Barbies são semelhantes, por esse motivo quer diversificar os modelos, com uma boneca de pele morena, cabelo castanho ondulado e a segurar um microfone como a jornalista. "Esta é uma forma de as pessoas verem as suas etnias refletidas em brinquedos", afirmou numa publicação no Instagram.

"É muito bom ser selecionada para inspirar raparigas através da primeira Barbie da Nova Zelândia, ela é Maori e comentadora. Faz parte do programa de modelos da Mattel para ajudar as jovens a acreditar que podem ser qualquer coisa. Neste caso podes ser jornalista desportiva... apresentadora... Ou comentadora", lê-se na descrição da imagem.

Melodie foi jogadora internacional de râguebi e ganhou dois campeonatos mundiais enquanto jogadora da equipa feminina da Nova Zelândia, The Black Ferns. Em 2002, tornou-se jornalista da Sky Sport e apresentadora.

A presidente Nacional da Liga do Bem-Estar das Mulheres Maori, Prue Kapua, afirmou que a Barbie neozelandesa representa algo muito importante para a comunidade. "Temos bonecas que refletem mulheres Maori, mas é a primeira vez que uma marca mundial o faz. É uma coisa muito positiva em termos de consciência", referiu à BBC.

A responsável pela coleção Maori no Museu da Nova Zelândia, Puawai Cairns, alertou também para a importância do reconhecimento. "Cada vez que uma mulher Maori é distinguida pelos seus feitos", disse.

As Barbies, que fazem parte desta edição especial, incluem a tenista Naomi Osaka, a atriz Yara Shahidi, a ginasta indiana Dipa Karmakar e o artista visual She Man.

No entanto, não é a primeira vez que a Barbie lança bonecas baseadas em mulheres bem-sucedidas. Em 2015, foi lançada a coleção "Sheroes" da Barbie, com mulheres talentosas.