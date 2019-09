José Avillez brilha no “Mestre do Sabor” da Globo

NTV Hoje às 15:30, atualizado às 15:46 Facebook

“Mestre do Sabor” é a nova competição culinária da Globo e tem estreia marcada para o próximo mês. Neste programa, o chef José Avillez veste a pele de mestre e, em conjunto com dois outros chefs – Léo Paixão e Kátia Barbosa –, irá auxiliar e avaliar as habilidades dos 24 concorrentes em prova. Mais um desafio à altura do dono do premiado restaurante “Belcanto”, em Lisboa: o chef José Avillez juntou-se à TV Globo para um programa de culinária, que vai testar os dotes de 24 concorrentes. Quem será o “Mestre do Sabor”? “Para mim, que sou português e […]