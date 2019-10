José Avillez vai ter programa na Globo: “É um orgulho e uma honra”

NTV Hoje às 08:34, atualizado às 09:04 Facebook

Prestes a chegar a Portugal, a competição culinária “Mestre do Sabor” foi apresentada na tarde desta quarta-feira, no restaurante Bairro do Avillez, em Lisboa. O evento contou com a presença do chef José Avillez, um dos mestres do programa que tem estreia marcada em Portugal para o dia 13 de outubro, às 18h40, na Globo. “O programa ainda não está terminado, mas foram três semanas muito intensas onde provámos muitos pratos de cozinheiros profissionais. É um orgulho enorme e uma grande honra participar num programa da Globo. Tinha uma uma ideia do que era a Globo, mas chegar lá, entrar […]