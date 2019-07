José Carlos Malato assinala aniversário da irmã com dedicatória

NTV Hoje às 15:30, atualizado às 15:58 Facebook

Twitter

Partilhar

José Carlos Malato assinalou os 50 anos da irmã com uma dedicatória nas redes sociais àquela que diz ser a mulher da sua vida. Apesar de não estar presente no aniversário, o apresentador da RTP destacou a data com uma fotografia ao lado da irmã, Sandra Malato, publicada na conta de Instagram, juntamente com algumas palavras carinhosas. View this post on Instagram A mulher da minha vida faz hoje 50 anos. Quem diria, irmã! Beijinho, tem um dia muito feliz. Amo-te. #tristepornãoestar #saúde #josecarlosmalato A post shared by josecarlosmalato (@josecarlosmalato) on Jul 24, 2019 at 4:26am PDT “A mulher da […]