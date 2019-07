José Carlos Pereira anseia pelas desejadas férias

NTV Hoje às 10:29, atualizado às 10:54 Facebook

José Carlos Pereira divide a medicina com a representação na série da SIC “Golpe de Sorte” (SIC), porém está desejoso por descansar. O ator e médico partilhou o quão ansioso está para pôr uma pausa nas duas profissões e aproveitar uns dias de férias. No Instagram, José Carlos Pereira publicou uma fotografia na praia. “Já falta pouco…” escreveu na descrição. View this post on Instagram Já falta pouco…☀️🏖🌅 . . . #hollidays #beach #sun #sea #surf #familytime #semespinhas #semespinhasnaturabeach #fatherandson #travel #portugal A post shared by Jose Carlos Pereira (@josecarlospereiraoficial) on Jul 11, 2019 at 1:06pm PDT A nova aposta […]