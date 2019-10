José Carlos Pereira apresenta a nova namorada

Rui Pedro Pereira Hoje às 13:19 Facebook

Chama-se Inês Góis, tem 25 anos e foi apresentada publicamente pelo ator José Carlos Pereira como sua namorada. "Foi o Cupido que nos juntou. É uma pessoa para os bons e maus momentos. O amor está no ar, estamos felizes e juntos há algum tempo", referiu o ator na passadeira vermelha da gala dos Globos de Ouro da SIC, no domingo.

A verdade é que já havia rumores de que o também médico teria um novo romance e que foi acompanhado a Cabo Verde. Havia fotos, sabia-se o nome da companhia de José Carlos Pereira e que ela tem menos 15 anos que o ator. O que faz e onde vive são coisas por revelar. Misteriosa como namorada, Inês Góis não se coíbe, porém, de partilhar vários momentos nas redes sociais, incluindo imagens ousadas. E nas últimas aparecem comentários do ator, um deles a confirmar a paixão: "I love you".

De regresso à ficção um ano depois, o ator diz ter "adorado" fazer de "Vitinho" na série "Golpe de sorte". "Foi bom voltar e logo na primeira incursão pela SIC. Depois de algumas dúvidas iniciais, a personagem foi muito bem conseguida e elogiada pelo público".

Interno no Hospital de Torres Vedras, José Carlos Pereira revelou que, ao sonho da Pediatria, vai juntar a medicina estética. "A novidade é que vou fazer uma pós-graduação em medicina estética, entre Portugal e Madrid. É uma coisa que me agrada porque trabalhamos com estética e imagem todos os dias", remata.

José Carlos Pereira anunciou, também, que quer responder judicialmente à publicação de imagens nas quais aparece num café em Coimbra, com uma cerveja ao lado e aparentemente embriagado. "Agradeço a quem respeitou e não publicou as fotos; quem publicou - e o autor - terá de responder judicialmente", frisou.