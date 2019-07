José Carlos Pereira dá últimos mergulhos em Cabo Verde

NTV Hoje às 12:30, atualizado às 13:01 Facebook

Twitter

Partilhar

José Carlos Pereira está a desfrutar dos últimos dias de descanso na Ilha do Sal, em Cabo Verde, antes de regressar a Portugal. O ator da SIC viajou até às ilhas africanas juntamente com o filho, no inicio da semana, onde tem aproveitado o calor e o mar da melhor forma. Depois de vários banhos de sol e de praticar surf, José Carlos Pereira deu um mergulho até às profundezas das águas azul turquesa, na sexta-feira. Nas redes sociais, o Vitinho de “Golpe de Sorte” tem partilhado vários momentos durante as férias e o mergulho não foi excepção. “Hoje foi […]