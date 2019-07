José Carlos Pereira de férias em Cabo Verde

NTV Hoje às 11:20, atualizado às 11:50 Facebook

Twitter

Partilhar

O ator da SIC saiu de Lisboa e viajou para a Ilha do Sal, em Cabo Verde, onde tem aproveitado o calor africano. José Carlos Pereira está de férias em Cabo Verde. Depois de gravar a série “Golpe de Sorte” (SIC), na qual faz o papel do “hairstylist” Vitinho, o ator rumou às ilhas africanas para uns dias de descanso. “Como eu adoro esta ilha… Boa semana a todos”, escreveu José Carlos Pereira de tronco nu, na Ilha do Sal. View this post on Instagram Como eu adoro esta ilha… 🇨🇻 Boa semana a todos!!!☀️🏖😘 . . . #caboverde #sal […]