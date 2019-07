José Carlos Pereira despede-se de Cabo Verde

NTV Hoje às 14:30, atualizado às 14:43 Facebook

Twitter

Partilhar

José Carlos Pereira está de regresso a Portugal após desfrutar de alguns dias de férias na ilha do Sal, em Cabo Verde, para repor energias. Com a promessa de um dia voltar à ilha africana, o ator da SIC anunciou a despedida através de uma fotografia partilhada nas redes sociais e captada à beira-mar com um coco na na mão. View this post on Instagram E é com este sorriso estampado no rosto que me despeço desta maravilhosa ilha do Sal 🏝🏄🏽‍♂️☀️🇨🇻 Sempre com a promessa de um até já…💙 @osloloveapparel . . . #caboverde #sal #holidays #sun #sea #sand […]