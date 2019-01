José Carlos Pereira e Liliana Aguiar juntos no aniversário do filho

Sara Oliveira Hoje às 09:19 Facebook

Twitter

Partilhar

Foi em família que o ex-casal celebrou, esta quarta-feira, o segundo aniversário do filho, Salvador. Na festa, José Carlos Pereira e Liliana Aguiar mostraram ter agora uma ótima relação.

As quezílias do passado são mesmo pretérito. Atualmente, o ator e a empresária mantêm uma saudável ligação, até pelo único em comum que, no dia em que fez anos, contou com todas as atenções dos pais, padrasto, irmãos e avós.

Liliana é casada agora com Francisco Nunes, o pai do seu terceiro filho, Santiago, de quase um mês e meio, que partilhou no Instagram uma imagem que ilustra os "2 anos do Salvador bebé". "Família junta", sublinhou na legenda da fotografia em que todos surgem sorridentes.

O mesmo retrato foi usado pela ex-modelo para ilustrar "um dia muito especial", acima de tudo pela harmonia vivida como notou: "Sei que para muitas pessoas pode ser uma situação impossível, mas quando existe respeito e amizade de ambas as partes podemos ser todos muito felizes. (...) Nunca desistas de ser genuíno, respeitar o próximo, ter bondade para com os outros, respeitar os nossos filhos e respeitar também o espaço dos outros".

Ainda na rede social, Liliana publicou vídeos em que se vê a hora dos "parabéns a você" e Zeca bastante animado com mais um marco na paternidade, numa altura em que prossegue o caminho como médico interno no Centro Hospitalar do Médio Tejo, antes se seguir para a especialidade.