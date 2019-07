José Carlos Pereira entra na luta contra a violência doméstica

NTV Hoje às 11:30, atualizado às 11:54 Facebook

O ator é o novo rosto de uma campanha de apoio às vítimas de violência doméstica, em parceria com a APAV. Uma pulseira pode ajudar na luta contra a violência doméstica? Pode, a partir do momento em que está nos pulsos dos famosos, ganha visibilidade e ainda angaria dinheiro para a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV). “BE GENTLE… não vamos calar este crime! A Papillon, em parceria com a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) e as Farmácias Portuguesas, apresenta a campanha solidária ‘Be Gentle’ de apoio às vítimas de violência doméstica que decorrerá nas farmácias aderentes […]