José Carlos Pereira já exerce pediatria no Centro Hospitalar do Médio Tejo

"Primeiro dia de trabalho", foi desta forma que o ator José Carlos Pereira anunciou no Instagram que já exerce medicina.

A fotografia do novo pediatra foi tirada no Centro Hospitalar do Médio Tejo.

O ator de 40 anos esteve 15 anos a estudar Medicina e agora está a dar os primeiros passos na nova profissão. Numa publicação na página oficial de Instagram deu conta da novidade. "Mantém o foco", atirou.

No passado mês de julho, o ator tinha anunciado, também através do Instagram, a conclusão do Mestrado em Medicina.

MESTRE EM MEDICINA! A partir de hoje e para o resto da minha vida serei MÉDICO", anunciou, o intérprete de novelas da TVI como "Anjo Selvagem" ou "Anjo Meu", que deu por terminado, na terça-feira, o curso de Medicina.

"Concluí com sucesso a minha tese de mestrado e agradeço a todos os que sempre estiveram e estão ao meu lado e que principalmente sempre acreditaram em mim", acrescentou Zeca, como é carinhosamente tratado, sublinhando que foi um processo que "custou", mas que está finalmente ultrapassado.

Nessa altura, em declarações ao JN, contou que tem o desejo de que o seu futuro profissional não passe (apenas) pelo pequeno ecrã. "A medicina será a prioridade na minha vida. Não tenho dúvida alguma de que a medicina vai fazer parte da minha vida", sublinhou.