José Carlos Pereira triste com o fim das gravações de “Golpe de Sorte”

NTV Hoje às 12:30, atualizado às 12:51 Facebook

Twitter

Partilhar

José Carlos Pereira mostrou-se emotivo na hora da despedida da sua personagem, Vitinho, da série “Golpe de Sorte”. Após o fim das gravações, o ator deixou uma mensagem de agradecimento. A história de Maria do Céu continuará no pequeno ecrã até setembro, no entanto, as gravações chegaram ao fim. Com o findar de mais um projeto, alguns atores do elenco utilizaram o Instagram para se despedirem do elenco e da sua personagem. Depois de Jorge Corrula, Dânia Neto e Cecília Henriques foi a vez de José Carlos Pereira dizer adeus. “CORTA! Hoje termino um projeto que me deu, por várias […]