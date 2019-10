José Carlos Pereira vai processar autor das fotos polémicas

NTV Hoje às 22:00, atualizado às 22:18 Facebook

Apanhado com um ar aparentemente embriagado, junto de um café em Coimbra, ator diz que foi “vítima de uma maldade”. Um caso para levar até às últimas consequências. É assim que José Carlos Pereira quer responder à publicação de imagens nas quais aparece num café em Coimbra, com uma cerveja ao lado e um ar aparentemente embriagado. “Agradeço a quem respeitou e não publicou as fotos; quem publicou – e o autor – terá que responder judicialmente. O caso está nas instâncias competentes através do meu advogado, Ricardo Sá Fernandes”, começou por informar José Carlos Pereira à margem de mais […]