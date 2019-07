José Castelo Branco afirma ser descendente de imperador de Moçambique

NTV Hoje às 16:25, atualizado às 16:29 Facebook

Twitter

Partilhar

José Castelo Branco afirmou ter descendência de governantes. Segundo o próprio, o seu antepassado é Gungunhana, o último imperador de Gaza, agora território de Moçambique. Chama-se Beatriz Dias e é deputada do Bloco de Esquerda e fundadora da Associação de Afrodescendente. Tem lutado pela visibilidade das pessoas negras no país e, atualmente, faz parte da lista candidata do BE às eleições autárquicas de Lisboa. Esta opção não caiu bem em José Castelo Branco, que num direto para o Instagram, fez questão de manifestar o seu desagrado. “Olha agora a estratégia do Bloco de Esquerda. Agarraram numa irmã africana e puseram-na: […]