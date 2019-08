José Castelo Branco garante que estava drogado na polémica das orgias

NTV Hoje às 22:00, atualizado às 22:08 Facebook

José Castelo Branco abordou vários temas no programa “Você na TV!” entre os quis a polémica sobre orgias em que esteve envolvido. Em conversa com Manuel Luís Goucha, no programa das manhãs da TVI, o “socialite” esclareceu a polémica em que se viu envolvido na sequência de orgias nas quais terá participado. O marchand d’arte confessou que no momento estava sob a influência de drogas e garantiu que nunca desrespeitou a mulher, Betty Grafstein, com quem está casado há mais de 20 anos. “Podem falar das orgias à vontade que aquilo foi tudo um horror, toda a gente sabe que […]