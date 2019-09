José Castelo Branco no hospital não perdoa piada de seguidor

NTV Hoje às 13:55, atualizado às 14:19 Facebook

Twitter

Partilhar

O “marchand” de arte está no hospital e, mesmo a fazer exames, não perde a pose. A não ser quando um seguidor faz uma piada ofensiva… José Castelo Branco está no hospital. O conhecido “marchand” de arte deixou-se fotografar numa unidade de saúde, mas não deu explicações aos seguidores, que se admiraram com a notícia e mostraram-se preocupados. “O que se passa, Zé”, “está tudo bem?”, “é algo com a Lady Betty?” servem a título de exemplo. View this post on Instagram Outfit Hospitalar Darlings! Mwah 💋 Até no hospital é em Bom Darlings ! A post shared by José […]