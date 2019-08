José Castelo Branco perde página de candidatura às eleições

NTV Hoje às 15:30, atualizado às 15:46 Facebook

José Castelo Branco perdeu a conta de Instagram do Movimento de Justiça Portuguesa (MJP), cuja finalidade era apoiá-lo na corrida às eleições que nomeiam o primeiro-ministro. Um dos colaboradores da página de candidatura às eleições legislativas do socialite, que contava com cerca de 15 mil seguidores, apoderou-se da mesma para proveito próprio ao transformá-la na conta pessoal de Instagram. Ao aperceber-se da fraude, o marchand d’art denunciou de imediato a situação através dos InstaStories. “My darlings, um colaborador do MJP aproveitou-se da conta para proveito próprio. Denunciem”, escreveu. A página em questão foi denunciada pelos admiradores de José Castelo Branco […]