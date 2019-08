José Castelo Branco promove a luta contra os homofóbicos

NTV Hoje às 22:00, atualizado às 22:15 Facebook

Twitter

Partilhar

José Castelo Branco partilhou publicamente uma mensagem para todas as “bichas” perceberem que não estão sozinhas nesta luta contra os “homofóbicos pindéricos”. O socialite português esteve, esta quarta-feira, nas instalações da estação de rádio RFM onde aproveitou para gravar um vídeo de apoio e sensibilização para todos os amigos “bichas” “Sorria, porque eles, no fundo, querem é fazer o mesmo que você tem coragem de fazer, e eles não têm coragem”, afirmou o “marchand d’arte” depois de ter falado sobre a homofobia. De seguida, o marido de Betty Grafstein deixou um pedido aos homofóbicos: “Estão escondidos. Saiam do armário, bichas!” […]