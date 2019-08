José Castelo Branco quer ser conhecido como a “bicha justiceira”

NTV Hoje às 11:00, atualizado às 11:17 Facebook

José Castelo Branco confessou que quando morrer quer ser enterrado no Panteão Nacional e que toda a gente o conheça como a “bicha justiceira”. O socialite recordou um trecho da entrevista que deu ao apresentador Manuel Luís Goucha, durante a sua passagem recente pelo programa “Você na TV!” (TVI), comum vídeo publicado no perfil de Instagram. “Quero ser um justiceiro”, começa por dizer José Castelo Branco, para de seguida afirmar: “Hei de morrer naquele Panteão um dia e toda a gente vai dizer que eu fui a bicha justiceira!” View this post on Instagram Eu sou pela Justiça! Always Mwah […]