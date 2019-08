José Castelo Branco questionado sobre o facto de estar embriagado

NTV Hoje às 14:15, atualizado às 14:45 Facebook

Twitter

Partilhar

José Castelo Branco tem-se mostrado animado nas redes sociais, sendo até questionado sobre o facto de se encontrar embriagado. Isto porque partilhou um vídeo que causou a dúvida nos fãs. O socialite partilhou umas imagens no Instagram em que aparece com uma mulher nas ruas da Mouraria. Ao mostrar-se bastante desinibindo, o marchand d’ar foi questionado por por uma seguidora se, porventura, naquele momento se encontrava embriagado. Perante a pergunta, José Castelo Branco afirmou que apenas tinha bebido sangria. Na descrição do referido vídeo, o socialite escreveu: “Exorcismo 2”. É que durante as imagens é possível ouvir-se o marchand d’art […]