José Castelo Branco reage à morte de Eduardo Beauté com críticas a Luís Borges

José Castelo Branco reagiu, nas redes sociais, à morte de Eduardo Beauté deixando críticas ao ex-marido do cabeleireiro português, Luís Borges. Após o corpo do “hairstylist” ser encontrado em casa, no sábado, o marchand d’art despediu-se de Eduardo Beauté, com vídeo no Instagram, no qual afirma que Luís Borges afastou a amizade que ambos nutriam um pelo outro. “Acabei de ter uma triste notícia. Um amigo meu com quem deixei de falar por causa do seu marido, atualmente ex-marido. O Eduardo Beauté acabou de morrer”, começou por dizer. “É triste que tudo tenha acontecido porque nos éramos francamente amigos, mas […]