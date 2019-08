José Castelo Branco responde aos internautas que insultaram Betty Grafstein

NTV Hoje às 13:30, atualizado às 13:38 Facebook

José Castelo Branco saiu em defesa de Betty Grafstein, deixando uma mensagem a todos os internautas que chamaram a sua mulher de múmia. Estalou a tinta. O socialite cansou-se de ouvir as críticas que ultimamente têm surgido sobre o estado de saúde da sua companheira e decidiu responder à letra no perfil de Instagram. “Toda gente que diz que a Betty parece uma múmia são mulheres! Velhas desdentadas e com o buço! Se calhar também gostavam de ser uma múmia!” pode ler-se na imagem publicada pelo marchand d’art. View this post on Instagram A post shared by José Castelo Branco […]