José Castelo Branco revela aspeto de Betty há 50 anos

José Castelo Branco partilhou com os seguidores uma fotografia de 1969 em que revela o aspeto da mulher, Betty Grafstein, com 51 anos. A figura pública recordou um recorte antigo de um artigo do jornal “Women’s Wear Daily”, de 25 de abril de 1969, no qual Betty Grafstein, atualmente com 91 anos, é uma das protagonistas. “Sempre uma lady. A minha Betty”, escreveu na legenda da publicação. View this post on Instagram Always a Lady ! My Betty Women’s Wear Daily 25 April 1969 A post shared by José Castelo Branco (@jose_castelo_branco) on Jul 23, 2019 at 7:19am PDT Betty […]