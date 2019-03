José Condessa: a sina de andar sempre aos murros

Sara Oliveira Hoje às 15:50 Facebook

É na televisão e como Bruno na novela da TVI "Valor da vida" que o vemos diariamente, mas é no palco e no cinema que José Condessa, de 21 anos, promete mais dar que falar.

Depois de vencer o "Dança com as estrelas", o ator está em cena, no Teatro da Trindade, em Lisboa, com "Romeu e Julieta", e nos cinemas num dos papéis principais do filme "Gabriel". "É a minha longa-metragem em que tenho um papel mais relevante. Contraceno com o Igor Regalla que é um grande amigo o que tornou tudo muito mais fácil", revelou ao JN.

Curiosamente, no cinema, Condessa é um pugilista e na novela, atualmente em exibição, também já combateu no ringue. "Parece o destino. Ao longo da vida, tenho tido personagens que me levam ao boxe. Na primeira novela que eu fiz, "Jardins proibidos"também fazia de pugilista com o Diogo Infante", recordou.

O último desafio cinematográfico "exigiu uma preparação diferente": "No filme, sou a personagem profissional de boxe o que exigiu um preparação física, que fizemos com o David Chan. Houve uma transformação do corpo, tivemos que ganhar massa muscular".

José Condessa tinha apenas quatro anos quando pisou o palco, pois "precisavam de um anjinho que andasse de um lado para o outro enquanto alguém declamava "Tocam os sinos" de [João] Villaret". Nessa altura, acompanhava o pai que é ator amador. "Lembro-me de andar a correr pelos corredores, de assistir à troca de roupa, ver o meu pai maquilhar-se e vestir-se de mulher e depois vestir-se de outras personagens: Do fascínio de ver o meu pai a transformar-se, nasceu o gosto pela representação". Uma paixão que partilhou com o futebol, chegando à seleção nacional sub-14. "Comecei a jogar aos cinco anos nas escolas do Benfica e sempre me habituei a ter várias coisas ao mesmo tempo. Já na infância tinha treinos, ensaios, a escola... Sempre tentei conciliar ao máximo", contou.

Lesão e convite

Uma lesão no tendão de Aquiles afastou-o dos relvados. José ainda tentou a sorte no futsal ao serviço do Dramático de Cascais, mas nova lesão fê-lo mesmo desistir do desporto. Isto porque "já estava na escola de teatro e surgiu o convite do Carlos Avilez para entrar pela primeira vez numa peça do Teatro Experimental de Cascais com algum relevo".

Certo de que queria ser ator, Condessa entrou em 2012 para a Escola Profissional de Teatro de Cascais onde conheceu a sua namorada há quase um ano, a também atriz Bárbara Branco, e com quem protagoniza "Romeu e Julieta" (ler caixa).

"A amizade cresceu e antes de namorarmos tínhamos o mesmo grupo de amigos", confidenciou. Em casa, diz, sabem "dividir bem as coisas". "Não trazemos coisas de trabalho para casa nem de casa para trabalho. Até para a nossa sanidade mental é importante sabermos distinguir as coisas".

"Romeu" ao lado da namorada

Em cena até 9 de junho, no Teatro da Trindade, em Lisboa, "Romeu e Julieta" junta José Condessa e Bárbara Branco, como o par romântico do clássico de William Shakespeare. Casal na vida real, a verdade é que "o convite do Diogo Infante" surgiu antes de serem namorados. "Já foi há mais de um ano e meio", confessou o ator, reconhecendo que "não é nada difícil trabalhar com alguém com o talento da Bárbara", embora já tenham trabalhado juntos em outros projetos.