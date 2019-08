José Condessa: O novo galã das novelas da Globo

Sara Oliveira Hoje às 14:19 Facebook

Ator português, de 22 anos, escolhido para protagonista de novelas da Globo. No Brasil, já o comparam a Cauã Reymond.

No último ano, José Condessa dividiu-se entre a televisão, com a novela "Valor da vida", o cinema, com o filme "Gabriel", e o teatro, com a peça "Romeu e Julieta", ainda com tempo para provar talento no "Dança com as estrelas", programa da TVI que venceu. O saldo foi inegavelmente positivo.

Elogiado pelo público, o ator fez-se notar também além-fronteiras e a prova é que ganhou um papel de destaque na próxima novela da TV Globo "Salve-se quem puder", no Brasil. Segue assim os passos de Ricardo Pereira, Paulo Rocha ou Pedro Carvalho, este último a fazer agora a "Dona do pedaço", novela em exibição na SIC.

Visto como um dos galãs da atualidade e descrito pela imprensa brasileira como "Cauã Reymond português" (em comparação com o conhecido ator carioca), Condessa atravessará o Atlântico muito em breve, apurou o JN.

Na história escrita por Daniel Ortiz, o artista luso, de 22 anos, formará um triângulo amoroso com Juliana Paiva e Felipe Simas, as mais recentes estrelas da ficção no Brasil.

Por cá, deixará a namorada da vida real, a atriz Bárbara Branco, que também andará ocupada com as gravações de "Vida louca", a próxima novela da estação da TVI, na pele de Simone. José Condessa tinha apenas quatro anos quando pisou o palco, pois "precisavam de um anjinho que andasse de um lado para o outro enquanto alguém declamava "Tocam os sinos" de [João] Villaret".

Futebol para trás

Nessa altura, acompanhava o pai, que é ator amador. Uma paixão que partilhou com o futebol, chegando à seleção nacional sub-14. Mas uma lesão no tendão de Aquiles afastou-o dos relvados. O jovem ainda tentou a sorte no futsal ao serviço do Dramático de Cascais, mas nova contrariedade física afastou-o definitivamente da bola.

"Já estava na escola de teatro e surgiu o convite do Carlos Avilez para entrar pela primeira vez numa peça do Teatro Experimental de Cascais com algum relevo", recordou numa entrevista ao nosso jornal. Aos 17 anos, Zé, como é tratado pelos amigos, estreou-se no pequeno ecrã na sequela de "Jardins proibidos" e nunca mais parou, preparando-se agora para a primeira internacionalização.