José Condessa vai remodelar a casa. Mas os seguidores viram outro pormenor

Altura de obras. O ator José Condessa vai remodelar a casa de campo e pediu “ideias giras” aos seguidores. Apesar do desafio, os fãs preferiram olhar para outro pormenor da publicação do ator nas redes sociais. José Condessa não para. Depois da participação na novela “Valor da Vida” e de ter brilhado no concurso “A Tua Cara Não me É Estranha”, ambos da TVI, o ator prepara-se para entrar noutro projeto – a renovação da casa de campo, em Nisa. https://www.instagram.com/p/B0WptetFwSZ/ “Quando vos passar pela cabeça que remodelar uma casa é fácil, riam-se”, começou por escrever nas redes sociais. “Ps: […]