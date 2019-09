José Figueiras garante que filhos fazem nudismo desde que eram crianças

NTV Hoje às 14:00, atualizado às 14:13 Facebook

José Figueiras revelou que quando os seus filhos, Christopher, de 19 anos, e Stephanie, de 21, eram mais novos a família fazia nudismo. Por isso, hoje em dia, não existe qualquer preconceito com a sexualidade em casa do apresentador. O comunicador esteve, esta terça-feira, à conversa com a colega Ana Marques no programa “Alô Portugal” (SIC) sobre a sexualidade no dia em que se assinalada Dia Mundial da Saúde Sexual. “Não tinha muito jeito, mas depois conseguiram perceber de uma maneira e sabiam tudo. E não havia preconceito nenhum lá em casa”, começou por recordar o profissional do terceiro canal. […]