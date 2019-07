José Fonte e família divertem-se com os golfinhos

NTV Hoje às 17:25, atualizado às 17:56 Facebook

José Fonte levou a sua mulher, Sandra, e os dois filhos, Luca e Luna, a conhecerem os golfinhos do Zoomarine. A família conheceu várias espécies de animais e assistiu a espetáculos de animação durante esta segunda-feira. O jogador de futebol do Lille (França) e a família estiveram, pela primeira vez, no parque temático algarvio. Durante a visita, José Fonte, a mulher e os filhos passearam pela Câmara dos Lobos, viram um treino de uma foca cinzenta e de um leão-marinho Californiano. Depois sentaram-se à assistir à apresentação com golfinhos, visitaram o habitat de imersão Américas e aprenderam tudo sobre os […]