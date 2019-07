José Fonte lança apelo para encontrar menino com quem tirou selfie

Sara Oliveira Ontem às 22:25 Facebook

Em estágio no Algarve com o Lille, clube que representa, o futebolista José Fonte foi surpreendido por um fã de palmo e meio que lhe pediu uma "selfie", mesmo sem ter telemóvel. Agora, o craque pede que façam chegar a imagem ao menino.

Em plena pré-época, são muitas as equipas que preparam a nova temporada no sul do país o que, para os adeptos de futebol, se torna atração, proporcionando momentos caricatos como aquele com que José Fonte se deparou, esta quarta-feira, em Portimão, e que relatou no Instagram.

Tudo aconteceu quando um miúdo se aproximou e pediu para fazer uma fotografia consigo. De imediato, o defesa-central do Lille e da seleção nacional aceitou, pedindo-lhe o telefone. "Não tenho! Tira com o teu, não importa", respondeu-lhe a criança, satisfeito por estar ao lado de um ídolo.

O petiz ficou sem o registo fotográfico captado com o telemóvel do jogador que, através das redes sociais, apelou: "Se alguém conhecer a família deste menino, mandem-lhe a foto".

Depressa a publicação alcançou milhares de reações, com muitos a elogiarem o "grande coração" de José Fonte, faltando saber se chegará a quem de direito.