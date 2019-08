José Mata recorda época de “Morangos com Açucar”

NTV Hoje às 11:00, atualizado às 11:20 Facebook

José Mata estreou-se na representação, em 2004, na primeira temporada da série da TVI “Morangos com Açúcar” e decidiu recuar no tempo para recordar esses momentos. O ator de 33 anos, que integrou o elenco de umas das produções com mais sucesso em Portugal com a personagem Nelson Lopes, recorreu ao baú para partilhar, no perfil de Instagram, uma fotografia com mais de uma década. No registo o intérprete surge ao lado do também ator Tiago Aldeia, que interpretava a personagem Rodas. “Sai um recuar no tempo fresquinho de 1979! Com o meu amigo Inácio Biló aka Tiago Aldeia”, escreveu […]