José Pedro Vasconcelos ganha as sextas à noite na RTP1

José Pedro de Vasconcelos deixou o "Agora nós" para, a partir de março, assegurar um "talk show" às sextas-feiras à noite.

O anúncio foi feito esta quinta-feira pelo diretor de programas do canal público, José Fragoso. A nova aposta das noites de sexta-feira, ainda sem título conhecido, "terá muito humor, rubricas diversas, música e convidados". Segundo disse o programa "umas vezes será gravado e outras será transmitido em direto, havendo ainda a ideia de o fazer circular por várias cidades do país.

"Os "talk shows" da noite permitem alimentar o talento que existe e dirigem-se aos espectadores que não se reveem nas novelas", comentou o diretor de programas da RTP.

Já Tânia Ribas de Oliveira, que fazia parceria com Vasconcelos no "Agora Nós", terá, a partir de março, o seu próprio programa, ainda sem título, nas tardes da RTP1. "Será um programa mais emocional em que a Tânia sairá mais para a rua", adiantou Fragoso.

Mas as novidades na área do entretenimento não se esgotam neste talk show. "Entendemos desenvolver dois projetos novos de humor com equipas diferentes. Um deles, "Patrulha da Noite", é assegurado por Eduardo Madeira. O outro, intitulado "Zapping", irá glosar com humor diferentes programas que se apanham ao fazer zapping na televisão".

Em setembro, também Vasco Palmeirim, que continuará a apresentar o Joker, terá um programa de música e Filomena Cautela assumirá um novo formato, sem contudo deixar do "5 Para a Meia-Noite".

Um novo "talent show" juvenil, "La banda" irá substituir em abril "Famílias Frente a Frente", aos domingos à noite. Os jurados serão Carolina Deslandes, Miguel Cristovinho e Manuel Moura dos Santos.

José Fragoso avançou ainda que Catarina Furtado terá um novo programa, com crianças na faixa dos quatro anos como protagonistas, e que está a ser desenhado quase de raiz com a apresentadora e com a produtora Endemol. No último trimestre, regressa "Príncipes do nada", no qual a mesma apresentadora se desloca a campos de refugiados por todo o mundo.

O apresentador Pedro Fernandes está a fazer também um programa, que se chama "Portugal mais perto" e que vai andar pelo país à procura de pontos de interesse para portugueses e para estrangeiros.