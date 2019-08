José Raposo assinala quatro meses da filha com fotografia inédita

NTV Hoje às 10:22, atualizado às 10:35 Facebook

A filha de José Raposo e Sara Barradas, Lua, completou quatro meses, na quinta-feira, e o ator fez questão de assinalar a data nas redes sociais. Desde que a atriz deu à luz a primeira filha do casal, no dia 30 de março, têm sido vários os momentos de Lua partilhados nas contas de Instagram de ambos e como tal, o pai decidiu destacar esta data especial através de uma fotografia ternurenta. “Há 4 meses que ela me transformou num lunático!”, escreveu na descrição da publicação. View this post on Instagram Há 4 meses que ela me transformou num lunático! […]