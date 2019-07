José Raposo desolado com a morte do pai de Margarida Vila-Nova

NTV Hoje às 18:00, atualizado às 18:23 Facebook

Um discurso emocionado. José Raposo lamentou na tarde deste sábado o desaparecimento do pai da atriz Margarida Vila-Nova, Pedro Martins. Dias de dor. José Raposo, que podemos ver na série da SIC “Golpe de Sorte”, no papel de Zé Luís, deixou na tarde deste sábado um depoimento emocionado para o produtor de televisão Pedro Martins, o pai da atriz Margarida Vila-Nova. “O Pedro Martins deixou-nos. Cedo. O Pedro foi um produtor que fez história no cinema português e na televisão portuguesa! E foi acima de tudo das pessoas com melhor formação humana, com melhor trato que conheci!”, começou por referir […]