José Raposo e Sara Barradas já são pais de uma menina

Lua nasceu este sábado, em Lisboa, e é a primeira filha em comum dos atores Sara Barradas e José Raposo.

"A nossa Lua nasceu hoje às 0.20h. Tem 48,5 cm e pesa 3,030 kg. Bem-vinda, meu amor!!! Estávamos ansiosos à tua espera com todo o amor do mundo para te dar", partilhou José Raposo no Instagram.

Como revelou antes ao JN, o ator assistiu ao parto, no Hospital Lusíadas, em Lisboa, e na imagem publicada é possível ver o quanto está orgulhoso pelo nascimento da menina.

Para Sara Barradas foi a estreia na maternidade, mas José Raposo tem outros dois filhos, Miguel, de 32 anos, de 26 anos, fruto do anterior casamento com a também atriz Maria João Abreu.

Sara despediu-se dos palcos, há três semanas, no Teatro Sá da Bandeira, no Porto, pois cumpria 37 semanas de gestação. Foi substituída na peça "Vou levar-te comigo" por Diana Nicolau, pois pretende ficar afastada "aqueles primeiros três, quatro meses". Mas, "assim que puder vou voltar", assegurou à nossa publicação, prometendo continuar a acompanhar os espetáculos nem que seja na plateia.