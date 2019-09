José Raposo orgulhoso de Sara Barradas

NTV Hoje às 14:50, atualizado às 14:58 Facebook

Twitter

Partilhar

José Raposo mostrou-se orgulhoso da sua companheira, Sara Barradas, após a estreia da peça “Pare, Escute e… Ria!”, com uma mensagem elogiosa nas redes sociais. O ator foi assistir a um novo projeto da sua mais-que-tudo no Teatro Maria Vitória, em Lisboa. Quando terminou a peça, o intérprete ficou contente com o impacto que Sara Barradas teve. “Pois… não me surpreendeu a adaptação natural que a Sara teve ao registo da revista! Na estreia ouvi uma série de gente dizer uma frase que foi o maior elogio que lhe podia ter sido feito: -‘parece que faz isto há anos!’! Acho […]