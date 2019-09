Hoje às 11:58 Facebook

Kodi Lee, jovem de 22 anos que é cego e autista, venceu, na noite de quarta-feira, a 14.ª edição do concurso de talentos "America's Got Talent", nos EUA, depois de impressionar os jurados e todo o país com a sua voz e habilidade no piano.

Kodi vai receber o prémio de um milhão de dólares (cerca de 900 mil euros) e já tem espetáculos marcados no Paris Hotel Casino, em Las Vegas, de 7 a 10 de novembro.

Depois de anunciada a vitória, com a mãe Tina ao lado no palco, Kodi disse que se sentia "incrível" e que era "inacreditável" Os famosos jurados Simon Cowell, Gabrielle Union, Julianne Hough e Howie Mandel também subiram ao palco para felicitar o jovem. Veja o momento:

Na noite anterior, Kodi impressionou o público com a sua última atuação, apresentando a música "Lost Without You", de Freya Ridings. Também cantou e tocou piano com a vencedora do "Factor X" e três vezes indicada ao Grammy Leona Lewis, com a canção "You Are the Reason", de Calum Scott.

O jovem cantor saltou para as luzes da ribalta em maio, quando apresentou a sua versão da música "A Song For You", de Donny Hathaway, que até levou alguns jurados às lágrimas. Kodi também teve direito a um aplauso em pé de toda a plateia. Simon Cowell disse que o desempenho foi "inesquecível". "O que aconteceu foi realmente extraordinário. Vou lembrar-me desse momento para o resto da minha vida". Reveja todas as atuações de Kodi no seu percurso no "America's Got Talent":

A mãe, Tina, explicou que a música permite que o filho se destaque, apesar das suas lutas. "Através da música e da atuação, ele foi capaz de resistir a viver neste mundo, porque quando se é autista, é muito difícil fazer o que toda a gente faz. Salvou a vida dele através da música".

A jurada Gabrielle Union, que foi mãe recentemente, elogiou Tina por fazer todos os possíveis pelo filho. Foi Gabrielle quem tocou na "campainha de ouro" no final da atuação de Kodi, o que lhe deu acesso à fase final do programa.