Judite de Sousa diz que alguém a quer tramar na TVI

A cobertura noticiosa da TVI das eleições brasileiras, no Rio de Janeiro, por Judite Sousa terminou em polémica depois de terem sido divulgadas imagens que a mostraram a discutir com o repórter de imagem, Ricardo Silva.

Os registos foram emitidos por um canal de televisão e, segundo a visada, a Polícia Judiciária já está a investigar. A diretora-adjunta de Informação da TVI considera que tais registos são da esta estação.

"Só tenho mesmo que estar preocupada com quem me quer tramar na TVI. E isso agora vai ter que ser descoberto. Custe o que custar. A mim e à empresa que me contratou em 2011", escreveu a jornalista no Facebook, frisando que acredita "que a intervenção da Polícia Judiciária vai resolver este assunto em poucos dias".

Agradecendo os comentários à sua publicação, Judite de Sousa salientou que "não é normal que uma jornalista sempre que saia em reportagem seja alvo de enxovalho". "Não troquei a RTP por isto. Não fui contratada para estas situações. A TVI, através das suas direções, vai saber agir desta vez - acredito. Mais: acredito que se acabaram os 'paninhos quentes'", escreveu na caixa de comentários.

Entretanto, Ricardo Silva (para quem a discussão é "uma situação normal de trabalho") explicou como é que as imagens chegaram a Lisboa". "Nós estávamos a preparar o direto e a câmara já estava conectada com a TVI. As imagens já estavam a chegar ao servidor da TVI, mas não estávamos no ar".

O Gabinete de Comunicação da TVI disse esta segunda-feira, quando contactado pelo JN, nada a ter a dizer pelo assunto.