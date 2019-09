Júlia Belard quer engravidar pela segunda vez

NTV Hoje às 10:20, atualizado às 10:41 Facebook

Júlia Belard já não quer em outra coisa. Dois anos após ter dado à luz o seu primeiro filho, Martim, a atriz começa a pensar em engravidar do segundo. Depois de ter sido pedido pelo namorado, Francisco Sérvulo Correia, em casamento e ter dito que sim, a também influenciadora digital confessou publicamente que está com vontade de ter outro bebé. “Ando com uma vontade de estragar este corpinho e embarcar na segunda viagem da maternidade que até pareço parva! Alguém por aí com filhos de dois anos e à espera do segundo?” questionou Júlia Belard no Instagram. View this post […]