Júlia Belard revela diferentes estados de espírito com o marido através de fotografias

A atriz Júlia Belard revelou, este domingo, que tem diferentes estados de espírito com o marido, Francisco Sérvulo Correia. Foi através do perfil de Instagram que a atriz, que se notabilizou nos “Morangos com Açúcar”, assumiu que todos os dias são diferentes com o marido, de quem tem um filho, Matias, de dois anos. “Na primeira fotografia estou com cara de enjoada (porque não gosto de me ver a rir nas fotografias – cada um com os seus complexos) e o Francisco com uma cara que não é bem a dele”, começou por referir a intérprete. “Na segunda, sérios e […]