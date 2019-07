Júlia Palha abandona programa da TVI

NTV Ontem às 22:30 Facebook

Júlia Palha abandonou o programa da TVI que apresentava, “Selfie”, para dedicar-se completamente à representação. A atriz explicou que a razão pela qual pediu para sair do programa, dedicado ao mundo das celebridades, nada tem a ver com ter outros planos longe do canal televisivo ou descontentamento. A também apresentadora revelou que abandonou projeto para conseguir se dedicar totalmente à nova novela do canal, “Vida Louca”, em que interpreta a personagem Alice, a filha dos protagonistas. “Eu própria pedi à TVI para sair, para agora me poder dedicar a cem por cento a este projeto”, contou a ex-apresentadora à revista […]