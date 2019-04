Júlia Palha abre "época de biquíni"

JN Hoje às 18:59 Facebook

"Sereia" e "corpo perfeito" foram comentários à foto que a atriz colocou no Instagram.

Júlia Palha anunciou, com fotos no Instagram e com as temperatura altas que se têm feito sentir, que dava início à "época do biquíni", expondo-se ao sol na praia das Avencas, na Parede.

Choveram comentários elogiosos, até de colegas de profissão como foi o caso de Ana Sofia Martins, que escreveu "Eish!", do modelo Luís Borges, que considerou Júlia Palha uma "sereia" ou da cantora April Ivy, que comentou "Chamem os bombeiros".

Um dos seguidores disse até que, a existir um "corpo perfeito", a atriz está "dentro dele".

A publicação tinha às 18.30 horas desta terça-feira perto de 42 mil visualizações.