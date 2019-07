Júlia Palha: Ibiza primeiro, "Vida louca" depois

Sara Oliveira Hoje às 09:39 Facebook

Antes de gravar nova novela na TVI e de saída do "Selfie", atriz viajou para a ilha da moda.

A convite de uma marca, Júlia Palha "voou" até Ibiza para uma festa com várias "influencers" da Europa, aproveitando para uns mergulhos e banhos de sol antes de agarrar um novo papel na ficção nacional. A atriz integra o elenco da próxima novela da TVI, que começou por se chamar "Na corda bamba" e agora tem como nome "Vida louca", da autoria de Rui Vilhena, e até se despediu da apresentação do programa "Selfie" na mesma estação.

"Eu própria pedi à TVI para sair, para agora me poder dedicar a 100 por cento a este projeto, e a Helena Forjaz [diretora de comunicação] foi supercompreensiva", explicou a jovem, a uma revista semanal, pondo cobro a qualquer especulação que pudesse ser criada. Na hora de deixar a função, segundo Júlia, o balanço é positivo: "Foi uma coisa com a qual eu aprendi, com a qual eu cresci, com a qual eu mostrei mais versatilidade".

Na história, cujas gravações já arrancaram na Madeira, Júlia Palha, de 20 anos, dará vida a Alice, a filha dos protagonistas, Lúcia (Dalila Carmo) e Pipo (Pêpê Rapazote), cuja vida dará uma reviravolta que vai ditar a ação.