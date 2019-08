Júlia Pinheiro dedica elogios a Rui Maria Pêgo

NTV Hoje às 19:00, atualizado às 19:29 Facebook

Júlia Pinheiro recorreu às redes sociais, na sexta-feira, para fazer uma dedicatória repleta de elogios ao filho, Rui Maria Pêgo. A apresentadora da SIC decidiu desfrutar dos últimos momentos de descanso na companhia do filho mais velho e, através de uma fotografia do mesmo publicada na conta de Instagram, Júlia Pinheiro dedicou-lhe algumas palavras carinhosas. “O homem mais bonito do meu mundo está ao meu lado. E numa situação muito rara. Está calado. É invulgar. Gosto tanto dele. Calado ou a falar”, escreveu na descrição. View this post on Instagram O homem mais bonito do meu mundo está ao meu […]