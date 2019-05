Júlia Pinheiro: "Eu tinha o sonho de não me casar"

Tiago Ferreira Hoje às 19:38 Facebook

Muito cedo, Júlia Pinheiro sonhava ser arqueóloga. Adorava as aulas de História e talvez a "culpa" seja da sua professora ou do seu avô paterno.

Repensou no futuro e foi na rádio que teve o primeiro emprego e onde acabou por conhecer o marido, Rui Pêgo, apesar de dizer que sonhava não casar. Aos 56 anos, mãe de três filhos, a apresentadora abraça um novo desafio e estreia-se como atriz na peça "Os monólogos da vagina" com Paula Neves e Joana Pais de Brito. A par da representação, continua com o programa "Júlia", líder de audiências, nas tardes da SIC.

Começou na rádio a carreira profissional. Sentiu que tinha o "bichinho" da rádio?

Sentia. A rádio foi o meu primeiro amor profissional. Onde conheci grandes profissionais. Entre eles, o meu marido. A rádio é um vício, um bom vício.

Disse que é "na rádio que forjam os grandes comunicadores". Faz parte deste grupo?

Quando se faz rádio seis anos, de forma diária - como eu fiz -, ganham-se grandes competências de comunicação. O "à-vontade", a clareza, a bagagem da locução verbal são ferramentas muito úteis para quem segue depois uma carreira em frente ao ecrã.

A televisão foi amor à primeira vista?

Foi amor à primeira vista. Entrei na RTP para apresentar o programa "Estamos nessa". Na altura, a RTP abriu um concurso nacional para a descoberta de novos talentos e recordo-me do dia em que soube que tinha sido uma das selecionadas:completava 19 anos!. Nunca me afastei da televisão.

Disse que nunca teve o sonho de casar. Mudou de ideias?

Digamos que tinha o sonho de não me casar. Simplesmente, era uma mulher independente e com ambições que, considerava na altura, não seriam compatíveis com o casamento. Pensava ser repórter de guerra, trabalhava para uma carreira e não para um casamento, maternidade, fraldas ou um lar. Por isso, só percebi mais tarde que o Rui [Pêgo] era o homem da minha vida. E que o casamento fazia parte dela.

Estreia-se como atriz na peça "Os monólogos da vagina". Mais um desafio superado?

Pisar o palco nas circunstâncias em que o fiz foi um desafio muito grande, confesso. Como é público, a minha mãe sofreu um AVC nas vésperas da estreia e quis cancelar a minha participação. Como iria eu preparar uma peça e apoiar a minha mãe em simultâneo, questionei-me. Pisei o palco, mas não tenho a pretensão do termo atriz. É uma profissão pela qual tenho o maior respeito.

Como foi pisar o palco pela primeira vez?

Um tremor. Era a minha primeira vez palco, em público. Estava nervosa. No dia seguinte, na estreia, dizem-me que estava muito mais calma no camarim, antes de subir ao palco. Nada disso. Passado um mês da estreia, ainda sinto aquele friozinho na barriga antes de subir o pano.

A peça aborda um lado mais cómico sobre a sexualidade. Identificou-se com este texto?

Diria que Eve Ensler, a autora norte-americana do texto, quer, sim, abordar alguns tabus da sexualidade, através de uma estratégia cómica. E estou de acordo. Na plateia há muitas gargalhadas, o que nos deixa muito felizes, claro, mas acredito que estas gargalhadas são também perguntas, respostas, exclamações, emoções. O texto faz-nos rir e pensar nos assuntos que merecem e precisam da nossa atenção.

O programa "Júlia" na SIC é líder de audiências. Qual foi a história que levou ao programa que a mais marcou?

Este programa é riquíssimo em histórias. Tem pessoas a contar episódios que não são de todo comuns. É o caso das irmãs que recebi há uns meses no programa. Mal saíram do estúdio, comecei a escrever sobre elas: quatro irmãs viveram num cenário dantesco promovido pelo pai. O pai proibia-as, por exemplo, de beber água e a Maria do Céu conta que, muitas noites, tinha tanta sede que enrolava bocados de papel higiénico molhado com saliva e bebia a saliva que tinha armazenado durante o dia. Não é o horror que mais me marca nesta história. É o facto de, com este passado, terem um sorriso luminoso e serem pessoas luminosas. Ainda hoje penso nelas.

Qual é a principal ideia errada que as pessoas têm a seu respeito?

Talvez a ideia de que sou uma pessoa distante e fria. Sou rígida e exigente. Mas sou terna no trato, com as pessoas que me rodeiam, de quem gosto e que fazem parte da minha equipa de trabalho.

Alguma vez esperou chegar até este ponto da carreira?

Eu sempre achei que a televisão era amor para a vida toda. Estou numa fase madura da minha carreira, com novos e recentes desafios que me fazem sair da zona de conforto e continuar a aprender. É assim que imagino o futuro.