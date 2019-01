Júlia Pinheiro magoou pé e anda de muleta

JN Hoje às 19:19 Facebook

A apresentadora da SIC fez uma entorse ao pé esquerdo durante uma entrevista que preparava para o seu programa.

Júlia Pinheiro foi ouvir o portuense José Luís, o "Conde das Antas" da experiência social "Casados à primeira vista", e no final meteu "o pé num buraco de alcatrão".

Ficou com uma entorse, o que a obriga a andar com uma muleta.

Mesmo lesionada, Júlia Pinheiro não perdeu a boa disposição e, nas redes sociais, até brincou com a situação: "Foi o conde, deslumbrou-me, deixou-me com as pernas bambas".