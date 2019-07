Júlia Pinheiro presenteada pelo marido no aniversário das filhas

NTV Hoje às 11:20, atualizado às 11:41 Facebook

Julia pinheiro foi presenteada, esta quarta-feira, com rosas vermelhas oferecidas por Rui Pêgo no aniversário das filhas gémeas. Carolina e Matilde, as filhas gémeas da apresentadora, completaram 26 anos e, para assinalar a data, o marido decidiu mimar o rosto do programa das tardes da SIC com um gesto romântico. Júlia Pinheiro publicou uma fotografia no Instagram, na qual mostra o ramo de rosas oferecido pelo companheiro. “O pai das minhas filhas nunca se esquece como fomos abençoados e felizes no dia em que elas nasceram. Hoje, ao fim de um dia trabalho, aqui está um símbolo de 26 anos […]