Júlia Pinheiro relaxa na costa alentejana durante as férias

NTV Hoje às 17:20, atualizado às 17:37 Facebook

Twitter

Partilhar

Júlia Pinheiro está a desfrutar de alguns dias de descanso e do bom tempo na costa alentejana ao lado do marido, Rui Pêgo. Com vestidos compridos e peças fluidas, a apresentadora da SIC partilhou com os fãs, nas redes sociais, vários momentos durante as férias. Após partilhar o novo colar comprado a uma menina de dez anos e o jantar romântico que preparou para o marido, Julia Pinheiro publicou, esta quinta-feira, uma fotografia em que se mostra numa praia. “Estou entre o mar e o céu. Tenho os pés na terra, mas estou mesmo é a levitar”, escreveu na descrição […]